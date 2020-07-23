УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:54

В Екатеринбурге ограбили салон сотовой связи «Мотив»

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2021. В Екатеринбурге в ночь на 3 мая неизвестные ограбили салон сотовой связи компании «Мотив». Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По их словам, злоумышленники проникли в торговую точку, расположенную по адресу проспект Космонавтов, 43/7. Из павильона украдены все имевшиеся там гаджеты.

В пресс-группе городского УМВД уточнили, что информация об ограблении поступила в отдел полиции № 15.

«Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к инциденту. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.07.2020 В Екатеринбурге на улице Блюхера ограбили банкомат

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2020. В Екатеринбурге на улице Блюхера неизвестные ограбили ночью банкомат. «В настоящее ...

29.11.2017 В Екатеринбурге неизвестные совершили нападение на салон «Связного»

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2017. В Екатеринбурге неизвестные напали на салон «Связного» на улице Титова. Информацию УрБК ...

26.10.2017 В Екатеринбурге неизвестные совершили нападение на салон сотовой связи «Мотив»

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2017. В Екатеринбурге вчера неизвестные совершили нападение на салон сотовой связи «Мотив» на ...

10.10.2017 В Екатеринбурге вновь ограбили салон «Евросети»

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2017. В Екатеринбурге на ул. Бахчиванджи в микрорайоне Кольцово утром 10 октября ограбили ...

18.09.2017 В Екатеринбурге совершен налет на салон сотовой связи на Сортировке

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2017. В Екатеринбурге неизвестные совершили нападение на салон сотовой связи на улице ...

Популярные новости
05.04.2021Нарек Спартакян: Нужно наводить мосты между Арменией и Уралом05.04.2021Телефонные атаки06.04.2021ГИБДД провоцирует парковочный хаос07.04.2021Дачи укрепляются в цене07.04.2021Зона сокращенного земледелия
Архив новостей
Май 2021 (19)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18