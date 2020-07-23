В Екатеринбурге ограбили салон сотовой связи «Мотив»

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2021. В Екатеринбурге в ночь на 3 мая неизвестные ограбили салон сотовой связи компании «Мотив». Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
По их словам, злоумышленники проникли в торговую точку, расположенную по адресу проспект Космонавтов, 43/7. Из павильона украдены все имевшиеся там гаджеты.
В пресс-группе городского УМВД уточнили, что информация об ограблении поступила в отдел полиции № 15.
«Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к инциденту. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении.
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