В Екатеринбурге ограбили салон сотовой связи «Мотив»

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2021. В Екатеринбурге в ночь на 3 мая неизвестные ограбили салон сотовой связи компании «Мотив». Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.



По их словам, злоумышленники проникли в торговую точку, расположенную по адресу проспект Космонавтов, 43/7. Из павильона украдены все имевшиеся там гаджеты.



В пресс-группе городского УМВД уточнили, что информация об ограблении поступила в отдел полиции № 15.



«Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к инциденту. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении.