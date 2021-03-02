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Треть свердловчан сортирует пластиковый мусор для дальнейшей переработки

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. Свердловский Роспотребнадзор провел анкетирование жителей региона на знание вопросов, связанных с использованием пластиковых материалов в быту.

Как сообщает пресс-служба ведомства, всего в анкетировании приняли участие 5 тыс. 580 человек из 43 муниципальных образований Среднего Урала. При этом большую часть респондентов (52%) составили свердловчане в возрасте 18-40 лет, 31% — граждане 40-60 лет, молодые люди до 18 лет — 14%, старшая возрастная группа (старше 60 лет) — 3%.

На вопрос «Сортируете ли Вы пластиковый мусор для дальнейшей переработки?» 33% респондентов ответили утвердительно, 35% — отрицательно, 25% респондентов не увидели в этом смысла, 6% указали, что не знают, как его сортировать.

Помимо этого, согласно результатам анкетирования, 78% опрошенных свердловчан заявили о готовности отказаться полностью или частично от использования одноразовой пластиковой продукции в быту, 15% считает, что это невозможно.

Также респонденты предложили меры, которые можно применить для уменьшения загрязнения окружающей среды пластиковыми материалами. Среди них — замена пластиковых предметов бумажными или стеклянными, использование биоразлагаемых материалов, своевременный вывоз твердых бытовых отходов и другие.

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