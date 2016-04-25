Глава Екатеринбурга и коллектив администрации муниципалитета провели субботник в дендропарках города

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и коллектив администрации приняли участие в общегородском субботнике. Муниципальные служащие привели в порядок территорию дендропарка на ул. 8 Марта. Еще одной площадкой для уборки стал дендрарий на улице Первомайской.



Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, во вторник, 27 апреля, А. Орлов принял участие в субботнике в дендропарке на ул. 8 Марта. Приведение в порядок именно этой территории — очистка ее от обломанных веток, бумаги, пакетов и другого мусора — давняя традиция сотрудников органов местного самоуправления.





Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга



По словам главы Екатеринбурга, еще будучи школьником, он всегда выходил на субботники, которые, по его мнению, объединяли семьи, коллективы и учили культуре поведения в общественных местах.



«Субботник — это очень хороший способ воспитания экологической культуры, бережного отношения к природе и понимания значимости работы коммунальных служб. Екатеринбург — наш общий, большой дом, и я уверен — все хотят, чтобы он был уютным и ухоженным. Поэтому я предлагаю объединить усилия: давайте все вместе наведем порядок, для того чтобы уральская столица стала еще красивее и в очередной раз подтвердила статус лучшего для жизни города в стране», — сказал А. Орлов



Также в этот день представители администрации привели в порядок территорию дендрария на улице Первомайской.



В весенней уборке города приняли участие коллективы предприятий, учреждений сферы образования и здравоохранения. Уральские общественники и волонтеры привели в порядок территорию зон отдыха в Екатеринбурге, уточняет пресс-служба администрации муниципалитета.