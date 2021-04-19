Генпрокурор РФ Игорь Краснов назвал причины низкой раскрываемости IT-мошенничества

УрБК, Москва, 26.04.2021. Генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета Федерации назвал причины низкого уровня раскрываемости преступлений, совершенных с применением информационно-коммуникационных технологий. Об этом говорится в докладе И. Краснова, который опубликован на сайте ведомства.
«Утекают личные данные вкладчиков банков, технически не пресекается возможность использования злоумышленниками звонков с подменных номеров, плохо работают оперативные службы. Все это, как я уже отмечал ранее, порождает безнаказанность и в итоге провоцирует дальнейшую криминальную активность», — заявил Игорь Краснов.
По его словам, в 2020 году число преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, выросло на 74% в сравнении с предыдущим годом. Зарегистрировано 510 тыс. данных случаев. В структуре всех преступлений IT-мошенничество составило 25%.
Как полагает И. Краснов, если ситуация с профилактикой и качеством работы оперслужб будет оставаться прежней, доля таких преступлений будет расти.
В целом генпрокурор РФ обратил внимание, что уровень раскрываемости всех преступлений в 2020 году снизился на 52% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Нераскрытыми остались 963 тыс. правонарушений.
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