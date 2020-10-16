В Екатеринбурге на четыре месяца ограничат движение транспорта по улице Луганской

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. С 15 мая по 15 сентября 2021 года в Екатеринбурге будет закрыто движение автотранспорта по развязке на пересечении улицы Луганской с Объездной автомобильной дорогой. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
ООО «УралДорТехнологии» закроет движение автотранспорта в связи с проведением ремонтных работ на этом участке улично-дорожной сети города.
Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей — обратить особое внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее спланировать маршрут передвижения, уточняют в администрации Екатеринбурга.
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