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В Магнитогорске будут судить учредителя и руководителя ТД «Феникс» за уклонение от уплаты налогов на 30 млн рублей

УрБК, Челябинск, 15.04.2021. В суд Ленинского района Магнитогорска направлено уголовное дело об уклонении ТД «Феникс» от уплаты налогов свыше 30 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, в период с января 2016 по июнь 2018 года учредитель и руководитель ООО ТД «Феникс» создали схему фиктивного документооборота с «номинальными» организациями, не отражая в бухгалтерском учете сведения о ряде сделок по реализации товаров (услуг). В совокупности предприятие не уплатило НДС на сумму более 30 млн руб.

Учредитель и руководитель организации обвиняются в совершении преступления по пункту «а» части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Отмечается, что в ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 30 млн руб.

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