В Магнитогорске будут судить учредителя и руководителя ТД «Феникс» за уклонение от уплаты налогов на 30 млн рублей

УрБК, Челябинск, 18.09.2019. В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Южуралавтобан», ...

Бывший гендиректор «Южуралавтобана» обвиняется в уклонении от уплаты более 800 млн рублей налогов

УрБК, Челябинск, 26.06.2019. В Челябинской области суд признал директора ООО «Уралполимет» виновным в уклонении от ...

Директора компании «Уралполимет» осудили за неуплату налогов на сумму 18 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2019. В Ленинский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении директора ...

В Екатеринбурге будут судить директора компании «Прогресс» за уклонение от уплаты налогов на сумму 78 млн рублей

В Новоуральске будут судить директора компании за уклонение от уплаты налогов на сумму более 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2015. В Новоуральске будут судить директора компании, который обвиняется по части 1 статьи ...