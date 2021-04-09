Официальный курс доллара США вырос на 34 коп., евро — на 29 коп.

УрБК, Москва, 12.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 34 коп., до 77,51 руб., курс евро — на 29 коп., до 92,07 руб.