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Вчера, 14:19

Правительство РФ сформирует перечень инфраструктурных проектов для инвестирования средств ФНБ

УрБК, Москва, 12.04.2021. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Как говорится на сайте Кремля, соответствующее поручение глава государства озвучил в ходе совещания с представителями деловых кругов по вопросам повышения инвестиционной активности.

«Прошу правительство в месячный срок представить конкретные предложения по инвестированию средств ФНБ, в том числе в инфраструктурные проекты. Нужно провести здесь инвентаризацию, еще раз посмотреть, какие проекты уже глубоко проработаны, находятся в высокой степени готовности, и принять по ним окончательное решение. И при этом, конечно, нужно говорить о том, чтобы проекты были эффективны, окупаемы и востребованы бизнесом, экономикой и регионами Российской Федерации. И после такой оценки без промедления нужно их запустить», — цитируют слова В. Путина на сайте Кремля.

Перечень инфраструктурных проектов будет разработан до 1 мая 2021 года при участии акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций».

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