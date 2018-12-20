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Вчера, 11:52

В администрации Екатеринбурга разработали методические рекомендации по фасадам для новых объектов

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. В Главархитектуре Екатеринбурга разработаны методические рекомендации по оформлению фасадов новых объектов капитального строительства. Документ опубликован на официальном портале администрации города.

В методической рекомендации предусмотрены варианты цветовых решений и архитектурного облика для новостроек, а также для торговых, спортивных, промышленных и социально значимых объектов.

В администрации Екатеринбурга разработали методические рекомендации по фасадам для новых объектов
Изображение с сайта администрации Екатеринбурга

«Очень часто при рассмотрении внешнего вида проектируемых зданий мы сталкиваемся с большим количеством недоработанных, слабых эскизных проектов, представленных на согласование. При их формальном соответствии всем необходимым требованиям и нормативам архитектурно-художественный образ проектируемых объектов оставляет желать лучшего, не учитывает сложившиеся особенности и характеристики окружающей застройки, а иногда способствует полной утрате городской идентичности», — пояснил главный архитектор Андрей Молоков на своей странице в Facebook.

Он отметил, что при составлении методички были собраны самые удачные решения, реализованные в России.

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