В администрации Екатеринбурга разработали методические рекомендации по фасадам для новых объектов

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. В Главархитектуре Екатеринбурга разработаны методические рекомендации по оформлению фасадов новых объектов капитального строительства. Документ опубликован на официальном портале администрации города.



В методической рекомендации предусмотрены варианты цветовых решений и архитектурного облика для новостроек, а также для торговых, спортивных, промышленных и социально значимых объектов.





Изображение с сайта администрации Екатеринбурга



«Очень часто при рассмотрении внешнего вида проектируемых зданий мы сталкиваемся с большим количеством недоработанных, слабых эскизных проектов, представленных на согласование. При их формальном соответствии всем необходимым требованиям и нормативам архитектурно-художественный образ проектируемых объектов оставляет желать лучшего, не учитывает сложившиеся особенности и характеристики окружающей застройки, а иногда способствует полной утрате городской идентичности», — пояснил главный архитектор Андрей Молоков на своей странице в Facebook.



Он отметил, что при составлении методички были собраны самые удачные решения, реализованные в России.