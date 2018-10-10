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Росприроднадзор оштрафовал предприятие УГМК на 300 тыс. рублей за нерациональное использование недр

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. АО «Святогор» (Красноуральск), принадлежащее Уральской горно-металлургической компании (УГМК), оштрафовали на 300 тыс. руб. за несоблюдение требований по рациональному использованию и охране недр.

Как сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, инспекторы ведомства из-за поступающих обращений граждан провели административное расследование в отношении АО «Святогор».

«Было установлено, что недропользователь проводит работы на Волковском месторождении, допуская нарушение требований законодательства Российской Федерации в части рационального использования и охраны недр», — говорится в сообщении.

В связи с этим АО «Святогор» привлечено к ответственности по статье 8.9 КоАП РФ, размер предъявленного штрафа составил 300 тыс. руб.

Отмечается, что предприятие не оспорило постановление Управления о назначении административного наказания. Оно вступило в законную силу.

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