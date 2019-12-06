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Вчера, 17:24

В Челябинске агрокомплекс «Чурилово» задолжал работникам 15 млн рублей

УрБК, Челябинск, 01.04.2021. Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска провела проверку исполнения трудового законодательства по факту несвоевременной выплаты заработной платы сотрудникам ООО Агрокомплекс «Чурилово».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Южного Урала, у организации за январь 2021 года перед 442 работниками образовалась задолженность в размере 15 млн руб.

В связи с этим должностное лицо организации и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». Помимо этого, директору организации объявлено предостережение и внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Отмечается, что на данный момент задолженность ООО Агрокомплекс «Чурилово» перед работниками погашена в полном объеме.

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