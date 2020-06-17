Рынок новых автомобилей в Свердловской области с начала 2021 года сократился на 3,4%

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Рынок новых легковых автомобилей в Свердловской области с января по февраль 2021 года сократился на 3,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные на пресс-конференции привел директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
По его словам, за указанный период было продано 6 тыс. 720 автомобилей. За весь 2020 год по отношению к 2019 году сокращение авторынка составило 3% (продано 48 тыс. 067).
Рынок подержанных автомобилей в Свердловской области за первые два месяца 2021 года также снизился — на 4,2% (продано 22 тыс. 214 машин с пробегом). За прошлый год в сравнении с 2019 годом рынок вырос на 4,2% (до 166 тыс. 910).
Такая же тенденция прошлого года наблюдалась в Екатеринбурге. За прошлый год рынок новых легковых автомобилей снизился на 4,4% в сравнении с 2019 годом (продано 21 тыс. 665). Рынок подержанных автомобилей за тот же период вырос на 5,1% (до 49 тыс. 571).
В целом, как полагает Сергей Целиков, авторынок начнет расти во II квартале 2021 года.
«Мы вернулись на семь лет назад к показателю опять в 1,5 млн (проданных автомобилей — прим. ред.). Все мы верили в 2,5 млн и 3 млн. Пока к росту мы не вернулись», — заключил эксперт.
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