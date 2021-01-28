Предприятия Распадской угольной компании перевели в режим экономии электроэнергии в рамках акции «Час Земли-2021»

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Распадская угольная компания (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) приняла участие в международной экологической акции «Час Земли». 27 и 28 марта на предприятиях РУК действовал режим экономии электроэнергии.



Как сообщает Управление по связям с общественностью РУК, персонал предприятий без ущерба для производственного процесса отключил компьютеры и оргтехнику в кабинетах, освещение в коридорах, внешнюю подсветку административно-бытовых корпусов и других офисных зданий.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



В день акции, 27 марта, с 20.30 до 21.30 «Разрез Распадский» отключил электричество в ремонтном боксе, разрез «Распадский-Коксовый» — осветительную мачту на площадке для стоянки транспорта. Вспомогательные предприятия ограничили использование электроэнергии в служебных помещениях, на складах. Был отключен электрообогрев железнодорожных станций и вспомогательных помещений.



Руководители предприятий обратились к сотрудникам с призывом поддержать международную экологическую акцию. Около 300 работников РУК зарегистрировались на сайте WWF России и подтвердили свое участие в акции «Час Земли-2021».



«Экологическое направление — одно из ведущих в Распадской угольной компании. В 2020 году стартовала программа пылеподавления, которая позволит снизить выбросы пыли до 30% к 2030 году в целом по компании. Также в 2020 году закончено строительство очистных сооружений ливневый сточных вод на шахте «Распадская» и ливневой канализации на обогатительной фабрике «Распадская». Приступили к очистке русла реки Ольжерас», — сообщает управление по связям с общественностью РУК.



В перечень ежегодных природоохранных мероприятий компании входят зарыбление рек, рекультивация отработанных земель предприятиями компании, посадка деревьев и кустарников, субботники, поддержка приютов для животных. По итогам 2020 года Распадская угольная компания была награждена как «Самое активное предприятие» за участие во всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности».



Как сообщал УрБК, ранее угольщики ЕВРАЗа в рамках экологической акции высадили деревья в Новокузнецке и Междуреченске.



Подобные экологические акции РУК проводит два раза в год — весной и осенью. Только в 2020 году благодаря угольщикам вблизи школ, детских садов и больниц Новокузнецка и Междуреченска были высажены более 700 саженцев березы, кедра, ели, рябины и калины.