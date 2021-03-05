Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по количеству выданных в феврале микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. В Свердловской области в феврале текущего года было выдано 65 тыс. 940 микрозаймов, что на 20,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года (54 тыс. 680 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 4-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. Помимо него в топ-5 по числу выданных в феврале 2021 года микрозаймов вошли Москва (89,6 тыс. ед.), Московская область (80,2 тыс. ед.), Краснодарский край (70,7 тыс. ед.) и Республика Башкортостан (62,7 тыс. ед.).



При этом, согласно исследованию НБКИ, рост количества выданных займов «до зарплаты» был отмечен почти во всех российских регионах. Наиболее сильно этот показатель вырос в Ставропольском крае (плюс 47,1%), Республике Саха (Якутия) (плюс 36,9%), Московской области (плюс 36,6%), Москве (плюс 31,5%) и Ханты-Мансийском АО (плюс 27,8%). Сократилось количество выданных микрозаймов только в двух регионах — в Архангельской (минус 13,8%) и Белгородской (минус 11,7%) областях.



В целом по стране в феврале этого года количество выданных займов «до зарплаты» составило 1,79 млн ед., что на 15,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года (1,55 млн ед.). В то же время по сравнению с январем в феврале этого года число выданных микрозаймов, напротив, сократилось — на 6,5% (в январе 2021 года — 1,91 млн ед.).