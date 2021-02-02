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Свердловская область вошла в лидеры среди регионов по сокращению расходов потребителями в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. Свердловская область стала лидером среди российских регионов по сокращению уровня расходов жителями в 2020 году. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Расходы потребителей на Среднем Урале в 2020 году сократились на 13,7% в сравнении с предыдущим годом, до 29,7 тыс. руб. в месяц на человека. На втором месте по данному показателю оказалась Москва (на 13,2%, до 50,3 тыс. руб.), на третьем — Дагестан (на 12,1%, до 22,5 тыс. руб.)

«По абсолютным суммам существеннее всего урезали траты жители Москвы (на 71,9 тыс. руб. суммарно за год), Свердловской области (44,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурга (37,2 тыс. руб.), Магаданской области (34,3 тыс. руб.), Ямало-Ненецкого автономного округа (31,7 тыс. руб.), Якутии (30,8 тыс. руб.), Приморского края (26,7 тыс. руб.), Дагестана (23,4 тыс. руб.), Калининградской области (23,3 тыс. руб.) и Ханты-Мансийского автономного округа (22,3 тыс. руб.)», — говорится в исследовании.

В среднем в прошлом году потребительские расходы граждан России сократились на 9% в сравнении с 2019 годом, до 26,9 тыс. руб. на человека в месяц. В 15 регионах номинальные расходы жителей выросли в диапазоне от 0,3% до 4,2%.

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