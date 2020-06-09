Банковский переулок в Екатеринбурге преобразуют в пешеходный бульвар

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. В Екатеринбурге 16 марта 2021 года был представлен проект капитального ремонта переулка Банковского — от переулка Театрального до улицы Малышева.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, эскизы были продемонстрированы на заседании Совета по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга.
Согласно проекту, в ходе капремонта предлагается использовать гранитные плиты при покрытии основной пешеходной дорожки. Длина транзитного участка составит порядка 200 метров, а ширина — около 4 метров. На будущем бульваре авторы проекта предложили высадить тополь, липу, клен, граб, яблоню-ранетку, а деревья защитить приствольными решетками.
Изображение предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга
«Бульвар будет использоваться жителями для прогулок и кратковременного отдыха, зеленые насаждения при этом сыграют важную санитарно-гигиеническую и архитектурно-планировочную роль. В композициях предусмотрено использовать фонтан, цветники, вазоны, малые архитектурные формы», — пояснила директор ООО «Техэкопроект» Светлана Погорова.
Во время обсуждения проекта члены Совета отметили актуальность реорганизации переулка Банковского, часть пространства которого с течением времени значительно обветшала. По итогам дискуссий специалисты утвердили предложенный эскизный проект с учетом доработок и высказанных замечаний.
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