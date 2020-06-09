УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:35

Банковский переулок в Екатеринбурге преобразуют в пешеходный бульвар

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. В Екатеринбурге 16 марта 2021 года был представлен проект капитального ремонта переулка Банковского — от переулка Театрального до улицы Малышева.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, эскизы были продемонстрированы на заседании Совета по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга.

Согласно проекту, в ходе капремонта предлагается использовать гранитные плиты при покрытии основной пешеходной дорожки. Длина транзитного участка составит порядка 200 метров, а ширина — около 4 метров. На будущем бульваре авторы проекта предложили высадить тополь, липу, клен, граб, яблоню-ранетку, а деревья защитить приствольными решетками.

Банковский переулок в Екатеринбурге преобразуют в пешеходный бульвар
Изображение предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

«Бульвар будет использоваться жителями для прогулок и кратковременного отдыха, зеленые насаждения при этом сыграют важную санитарно-гигиеническую и архитектурно-планировочную роль. В композициях предусмотрено использовать фонтан, цветники, вазоны, малые архитектурные формы», — пояснила директор ООО «Техэкопроект» Светлана Погорова.

Во время обсуждения проекта члены Совета отметили актуальность реорганизации переулка Банковского, часть пространства которого с течением времени значительно обветшала. По итогам дискуссий специалисты утвердили предложенный эскизный проект с учетом доработок и высказанных замечаний.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.06.2020 «Бульварную ленту» запустят в парк

Власти Екатеринбурга готовы к новым предложениям по реконструкции от горожан ...

18.05.2020 Проект благоустройства парка имени XXII Партсъезда в Екатеринбурге разработан с учетом мнения горожан

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2020. Подрядчик начал подготовительный этап работ по благоустройству парка имени XXII ...

12.05.2020 В Екатеринбурге началось благоустройство парка имени XXII Партсъезда

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2020. Сегодня, 12 мая, в Екатеринбурге начинается реализация проекта по благоустройству парка ...

19.02.2020 Екатеринбургские архитекторы внесли коррективы в эскизный проект благоустройства набережной реки Патрушихи

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2020. Совет по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга рассмотрел ...

22.01.2020 Проект благоустройства территории вблизи УрГЭУ в Екатеринбурге отправили на доработку

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2020. Совет по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга отправил на ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды18.02.2021Перезагрузка отношений18.02.2021Пандемия ускорила цифровизацию банков19.02.2021Малый метраж
Архив новостей
Март 2021 (401)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18