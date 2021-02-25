На Южном Урале средний размер выданных в январе займов «до зарплаты» увеличился на 6,3%

УрБК, Челябинск, 05.03.2021. В Челябинской области средний размер выданных в январе 2021 года микрозаймов составил 7 тыс. 773 руб., что на 6,3% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (7 тыс. 312 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 24-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке по среднему размеру выданных в январе текущего года микрозаймов оказалась Москва (11,56 тыс. руб.), на второй — Воронежская область (9,98 тыс. руб.), на третьей — Ростовская область (9,42 тыс. руб.), на четвертой — Московская область (9,22 тыс. руб.). Замыкает топ-5 Санкт-Петербург (9,22 тыс. руб.).



Согласно исследованию НБКИ, в целом по стране в январе этого года средний размер микрозайма составил 8,38 тыс. руб., что на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8,14 тыс. руб.).



Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями. По его словам, после падения в апреле прошлого года постепенное возвращение к прежним уровням показал и средний чек займа «до зарплаты». А в зимние месяцы его значение оказалось даже более высоким, чем в аналогичные периоды прошлого года.