Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 90 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. По состоянию на 3 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 89 тыс. 497 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 2 марта число безработных составляло 91 тыс. 219 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 1 тыс. 722 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 4,22%.
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