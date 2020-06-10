Доля финансово пострадавших от последствий пандемии COVID-19 потребителей в России выросла до 53%

УрБК, Москва, 01.03.2021. В России число потребителей, пострадавших от последствий пандемии коронавируса, с сентября 2020 года по январь 2021 года увеличилось с 27% до 53%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование NielsenIQ.
При этом, согласно исследованию, российский показатель немного выше, чем в среднем по миру (46%). В то же время среди 47% жителей страны, которых не затронуло снижение доходов, 16% стали более внимательно контролировать траты.
Таким образом, 69% респондентов в России оказались вынуждены экономить, говорится в исследовании NielsenIQ.
Как отмечает директор по работе с ритейлерами NielsenIQ в России Константин Локтев, с учетом низкой покупательской активности и переключения в режим экономии большой группы россиян в этом году потребление в натуральном выражении расти не будет, а рост рынка в деньгах простимулирует только низкий уровень инфляции.
Помимо этого, согласно данным NielsenIQ, 38% потребителей в России не будут уверены в своем финансовом положении, если негативное влияние пандемии сохранится в ближайшие три-шесть месяцев.
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