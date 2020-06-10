УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:45

Доля финансово пострадавших от последствий пандемии COVID-19 потребителей в России выросла до 53%

УрБК, Москва, 01.03.2021. В России число потребителей, пострадавших от последствий пандемии коронавируса, с сентября 2020 года по январь 2021 года увеличилось с 27% до 53%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование NielsenIQ.

При этом, согласно исследованию, российский показатель немного выше, чем в среднем по миру (46%). В то же время среди 47% жителей страны, которых не затронуло снижение доходов, 16% стали более внимательно контролировать траты.

Таким образом, 69% респондентов в России оказались вынуждены экономить, говорится в исследовании NielsenIQ.

Как отмечает директор по работе с ритейлерами NielsenIQ в России Константин Локтев, с учетом низкой покупательской активности и переключения в режим экономии большой группы россиян в этом году потребление в натуральном выражении расти не будет, а рост рынка в деньгах простимулирует только низкий уровень инфляции.

Помимо этого, согласно данным NielsenIQ, 38% потребителей в России не будут уверены в своем финансовом положении, если негативное влияние пандемии сохранится в ближайшие три-шесть месяцев.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.06.2020 ОЭСР: Падение ВВП России в текущем году может составить 10%

УрБК, Москва, 10.06.2020. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) спрогнозировала два возможных ...

08.06.2020 Из-за пандемии COVID-19 20% россиян отказались от отпусков

УрБК, Москва, 08.06.2020. По данным исследования сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру», 20% жителей ...

15.05.2020 ВЦИОМ: Из-за пандемии коронавируса на работу не вышли 54% россиян

УрБК, Москва, 15.05.2020. Более половины взрослых граждан России (54%) не смогли работать из-за пандемии коронавируса, ...

13.05.2020 ЕБРР прогнозирует сокращение экономики России на 4,5% в 2020 году

УрБК, Москва, 13.05.2020. ВВП России в 2020 году может сократиться на 4,5% из-за экономических последствий пандемии ...

09.04.2020 Всемирный банк спрогнозировал снижение ВВП России в 2020 году на 1%

УрБК, Москва, 09.04.2020. Всемирный банк ухудшил прогноз ВВП России на 2020 год до снижения на 1% вместо предыдущего ...

Популярные новости
15.02.2021Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин отправлен в отставку02.02.2021Половина свердловских предприятий пострадали из-за COVID-1903.02.2021Светлана Азанова: Во время пандемии многие банки перестроили свою работу с клиентами02.02.2021Кольцово рассчитывает на туристов03.02.2021ММК развивает онлайн-сервисы
Архив новостей
Март 2021 (55)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18