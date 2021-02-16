В Нижнем Тагиле объявили конкурс на строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса за 3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. Компания «Облкоммунэнерго» ищет генподрядчика для строительства под ключ полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) и мусоросортировочного комплекса с участком компостирования.



Согласно данным с сайта госзакупок, стартовая цена торгов составляет 3 млрд 033 млн 726 тыс. руб. Участники тендера, которые хотят попасть на аукцион, должны перечислить заказчику обеспечительный платеж в размере 151 млн 686 тыс. руб. (5% от стартовой цены).



Новый мусоросортировочный комплекс должен появиться рядом со старым Кушвинским полигоном ТКО в 2022 году. Мощность объекта составит 129,5 тыс. т в год, срок эксплуатации — 25 лет.



Напомним, что в июне 2018 года в Нижнем Тагиле было подписано концессионное соглашение между администрацией города и АО «Облкоммунэнерго» в отношении объектов по обработке, накоплению и захоронению твердых коммунальных отходов. Документ предусматривает строительство нового мусоросортировочного комплекса, соответствующего всем экологическим параметрам и нормам.



В настоящее время в Нижнем Тагиле действуют два полигона (сроки их эксплуатации заканчиваются). Они могут разместить 172 тыс. т отходов в год.