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Вчера, 17:03

В Нижнем Тагиле объявили конкурс на строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса за 3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. Компания «Облкоммунэнерго» ищет генподрядчика для строительства под ключ полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) и мусоросортировочного комплекса с участком компостирования.

Согласно данным с сайта госзакупок, стартовая цена торгов составляет 3 млрд 033 млн 726 тыс. руб. Участники тендера, которые хотят попасть на аукцион, должны перечислить заказчику обеспечительный платеж в размере 151 млн 686 тыс. руб. (5% от стартовой цены).

Новый мусоросортировочный комплекс должен появиться рядом со старым Кушвинским полигоном ТКО в 2022 году. Мощность объекта составит 129,5 тыс. т в год, срок эксплуатации — 25 лет.

Напомним, что в июне 2018 года в Нижнем Тагиле было подписано концессионное соглашение между администрацией города и АО «Облкоммунэнерго» в отношении объектов по обработке, накоплению и захоронению твердых коммунальных отходов. Документ предусматривает строительство нового мусоросортировочного комплекса, соответствующего всем экологическим параметрам и нормам.

В настоящее время в Нижнем Тагиле действуют два полигона (сроки их эксплуатации заканчиваются). Они могут разместить 172 тыс. т отходов в год.

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