ФАС зафиксировала повышение стоимости всех видов топлива на АЗС в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. Средняя розничная стоимость сжиженного углеводородного газа на АЗС в Свердловской области за неделю с 15 по 21 февраля 2021 выросла на 22 коп. по сравнению с показателями, зафиксированными неделей ранее, и составила 23,49 руб.



Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, цена на дизельное топливо также увеличилась. Так, его стоимость стала больше на 8 коп. и составляет 49,94 руб.



Цена на бензин марки АИ-92 (93) выросла на 15 коп., до 43,40 руб. Стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась на 14 коп., до 46,58 руб.