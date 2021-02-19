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Вчера, 10:34

ФАС зафиксировала повышение стоимости всех видов топлива на АЗС в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. Средняя розничная стоимость сжиженного углеводородного газа на АЗС в Свердловской области за неделю с 15 по 21 февраля 2021 выросла на 22 коп. по сравнению с показателями, зафиксированными неделей ранее, и составила 23,49 руб.

Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, цена на дизельное топливо также увеличилась. Так, его стоимость стала больше на 8 коп. и составляет 49,94 руб.

Цена на бензин марки АИ-92 (93) выросла на 15 коп., до 43,40 руб. Стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась на 14 коп., до 46,58 руб.

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