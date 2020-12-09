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Вчера, 15:44

На Среднем Урале расследуют 13 уголовных дел по факту хищения средств пайщиков КПК

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2021. Заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области — начальник Следственной части, полковник юстиции Максим Чаплыгин сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге заявил, что в настоящее время в производстве находятся 13 уголовных дел, связанных с обманутыми пайщиками кредитно-потребительских кооперативов (КПК).

«Следственные действия ведутся в отношении КПК «Первый», «Первый Уральский», «Первый Северный», «Содействие», «Департамент финансов», «Золотой век», «Фабрика продуктов», «Деловые инвестиции», «Финансовые активы», «Семейная копилка», «Капитал С», «Городской», — рассказал М. Чаплыгин.

По его словам, общая сумма финансовых требований по этим уголовным делам оценивается в 2 млрд руб.

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