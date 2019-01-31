Число жалоб россиян в ЦБ в прошлом году выросло на 12,7%

По итогам 2020 года в Банк России поступило 27 тыс. 550 жалоб от потребителей финансовых услуг. Это на 12,7% больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба регулятора.



Количество жалоб на банки за год увеличилось на 35,2% (до 191,4 тыс.). Многие граждане были недовольны проблемами с реструктуризацией кредитов, отказами и аннулированием кредитных каникул.



«На рынке ценных бумаг количество жалоб увеличилось в 1,7 раза по сравнению с 2019 годом, что обусловлено как ростом количества розничных инвесторов в целом, так и отдельными всплесками числа жалоб», — говорится в сообщении.



Число жалоб в отношении субъектов рынка коллективных инвестиций снизилось на 32,1%, страховых компаний — на 22,8%, микрофинансовых организаций — на 13,8%.