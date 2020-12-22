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Новым руководителем Пенсионного фонда России назначен Андрей Кигим

УрБК, Москва, 12.02.2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Кигима на должность руководителя Пенсионного фонда России. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Новым руководителем Пенсионного фонда России стал Андрей Кигим. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Максим Топилин освобожден от этой должности», — говорится в сообщении.

Отметим, что Андрей Кигим с марта 2013 года возглавлял Фонд социального страхования РФ. До этого он занимал руководящие посты во Всероссийском союзе страховщиков, Российском союзе автостраховщиков и Национальном союзе страховщиков ответственности.

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