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Южноуралец предстанет перед судом за незаконную вырубку берез на сумму более 365 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 05.02.2021. В Катав-Ивановский городской суд Челябинской области направлено уголовное дело о незаконной вырубке лесных насаждений на сумму более 365 тыс. руб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в ноябре 2020 года местный житель незаконно срубил 11 берез в Серпиевском государственном заказнике. Ущерб, причиненный обвиняемым министерству экологии Челябинской области, составил свыше 365 тыс. руб.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». По этой статье ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Отмечается, что на имущество обвиняемого — автомобиль стоимостью около 1 млн руб. — наложен арест.

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