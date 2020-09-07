Южноуралец предстанет перед судом за незаконную вырубку берез на сумму более 365 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 05.02.2021. В Катав-Ивановский городской суд Челябинской области направлено уголовное дело о незаконной вырубке лесных насаждений на сумму более 365 тыс. руб.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в ноябре 2020 года местный житель незаконно срубил 11 берез в Серпиевском государственном заказнике. Ущерб, причиненный обвиняемым министерству экологии Челябинской области, составил свыше 365 тыс. руб.



Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». По этой статье ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы.



Отмечается, что на имущество обвиняемого — автомобиль стоимостью около 1 млн руб. — наложен арест.