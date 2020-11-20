УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:34

Ввод жилья на Среднем Урале в 2020 году сократился на 1,7%

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. В январе-декабре 2020 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 375 тыс. кв. м. жилья, что на 1,7% меньше уровня аналогичного периода предыдущего года, следует из данных Свердловскстата.

В декабре в регионе построили 625 тыс. кв. м. Это на 15,7% меньше, чем в соответствующий месяц в 2019 году. Объем введенного индивидуального жилья вырос на 14,7%, до 138,8 тыс. кв. м.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.11.2020 Ввод жилья в Свердловской области в январе-октябре вырос на 8,8%

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. В январе-октябре 2020 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 510 тыс. кв. м. ...

01.10.2020 Ввод жилья в Свердловской области в январе-августе сократился на 11%

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2020. В январе-августе 2020 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 014 тыс. кв. м. ...

19.06.2020 Ввод жилья в Свердловской области в январе-мае сократился на 5%

В январе-мае 2020 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 540,5 тыс. кв. м. жилья (без учета зарегистрированных ...

19.06.2020 Ввод жилья в Свердловской области в январе-мае сократился на 5%

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2020. В январе-мае 2020 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 540,5 тыс. кв. м. жилья ...

03.02.2020 Ввод жилья в Свердловской области по итогам 2019 года вырос на 14%

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2020. В январе-декабре 2019 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 391,1 тыс. кв. ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений
Архив новостей
Февраль 2021 (78)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18