Ввод жилья на Среднем Урале в 2020 году сократился на 1,7%

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. В январе-декабре 2020 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 375 тыс. кв. м. жилья, что на 1,7% меньше уровня аналогичного периода предыдущего года, следует из данных Свердловскстата.



В декабре в регионе построили 625 тыс. кв. м. Это на 15,7% меньше, чем в соответствующий месяц в 2019 году. Объем введенного индивидуального жилья вырос на 14,7%, до 138,8 тыс. кв. м.