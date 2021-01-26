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Более 500 нарушений пресекли госавтоинспекторы во время массовой проверки такси в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. Свердловская ГИБДД подвела итоги комплексных мероприятий, направленных на профилактику ДТП с участием автомобилей такси. В течение трех дней госавтоинспекторы региона проверили более 1 тыс. автомобилей и пресекли около 600 нарушений ПДД водителями, оказывающими услуги такси.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, вместе с автоинспекторами в рейды вышли представители других ведомств.

«По итогам 2020 года именно по вине водителей такси в автоавариях погибли два человека, еще более 60 получили травмы различной степени тяжести. Увеличившееся количество ДТП стало причиной постоянного контроля за данной категорией участников дорожного движения, услугами которых ежедневно пользуются уральцы», — сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

Распространенными нарушениями, которые допускают водители такси на Среднем Урале, остаются неиспользование ремней безопасности (в том числе пассажирами), незаконное оборудование автомобилей символикой такси, а также отсутствие специальных разрешений на перевозку пассажиров.

По итогам рейдов в отношении водителей возбуждено 105 административных дел за управление автомобилями с неисправностями или в ситуациях, когда эксплуатация транспортных средств запрещена, в том числе за использования газобаллонного оборудования, установка которого не была согласована с ГИБДД.

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