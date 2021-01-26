Более 500 нарушений пресекли госавтоинспекторы во время массовой проверки такси в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. Сотрудники Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области провели рейд, в ...

В 2020 году ГИБДД зарегистрировала 43 ДТП по вине водителей такси на Среднем Урале

Число аварий с пострадавшими с участием такси в Екатеринбурге выросло на 9,3% в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2021. В прошлом году в Екатеринбурге зарегистрировано 111 ДТП с участием автомобилей такси, ...