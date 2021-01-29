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В Екатеринбурге с 1 по 2 февраля проведут эвакуацию автомобилей по маршруту следования уборочной техники

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. В Екатеринбурге с 1 по 2 февраля 2021 года будет проводиться эвакуация автотранспорта на пути следования уборочной техники, сообщает пресс-служба горадмнистрации.

«В ночь с 1 на 2 февраля 2021 года коммунальные службы приступят к масштабному вывозу снежных масс на улице Технической — от улицы Ангарской до улицы Расточной. В процессе уборки инспекторы ГИБДД предварительно установят временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия. Припаркованные на обочинах и мешающие службам благоустройства в уборке городской территории транспортные средства будут эвакуированы», — говорится в сообщении.

Днем 2 февраля работы будут проходить по улице Стахановской — от улицы Кировградской до улицы Калинина. В ночь со 2 на 3 февраля коммунальные службы приступят к уборке от снежных масс улицы Героев России.

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