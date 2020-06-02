Для переболевших COVID-19 работников ММК организовали бесплатную реабилитацию

УрБК, Магнитогорск, 27.11.2020. В Центре медико-социальной защиты благотворительного фонда «Металлург» разработана программа бесплатной реабилитации после COVID-19 для работников Группы компаний ПАО «ММК». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как пояснила заведующая центром Людмила Куликова, разработка программы «Будьте здоровы» обусловлена тем, что все медучреждения в настоящее время задействованы в работе по выявлению и лечению коронавирусной инфекции.
«Оздоровлением пациентов после перенесенных заболеваний заниматься просто некому. Эту задачу первым в Магнитогорске и взял на себя центр медико-социальной помощи БФ «Металлург», — сказала Л. Куликова.
Программа центра медико-социальной защиты фонда получила одобрение ряда инстанций, в том числе со стороны Роспотребнадзора. Стоимость разработанного десятидневного восстановительного курса составляет 6 тыс. 015 руб.
Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, в свою очередь, распорядился реализовывать проект «без количественных и финансовых ограничений». На финансирование программы направлены средства, которые не были использованы в период самоизоляции ветеранов предприятия.
С учетом соблюдения всех противоэпидемиологических мер ежемесячно центр сможет проводить реабилитацию 120 человек. При необходимости это количество может быть увеличено в два раза.
В саму программу входят следующие элементы: дыхательная гимнастика с высококвалифицированным инструктором ЛФК, иммуностимулирующий кислородный коктейль с шиповником. Также участники программы смогут пройти через процедуру физиолечения, которая включает в себя магнитолечение, светолечение, УВЧ, лазерное воздействие и так далее.
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