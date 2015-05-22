ФНС России опровергла увеличение налога на автомобили дешевле 3 млн рублей

УрБК, Москва, 26.11.2020. Федеральная налоговая служба опровергла появившиеся в ряде СМИ сообщения о росте налога на автомобили дешевле 3 млн руб. Об этом говорится в релизе УФНС России по Свердловской области.



В ФНС напомнили, что повышающий коэффициент при исчислении транспортного налога учитывается для автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. Коэффициент 1,1 применяется к легковым автомобилям средней стоимостью от 3 до 5 млн руб. включительно, с года выпуска которых прошло не более трех лет. Коэффициент 2 применяется в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5 до 10 млн руб. включительно, с года выпуска которых прошло не более пяти лет.



Коэффициент 3 применяется к легковым автомобилям средней стоимостью от 10 до 15 млн руб. включительно, с года выпуска которых прошло не более десяти лет, а также в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 млн руб., с года выпуска которых прошло не более двадцати лет.



В ФНС подчеркивают, что понятие «средняя стоимость легкового автомобиля» в Налоговом кодексе не предусмотрено. При этом порядок расчета средней стоимости легковых машин для исчисления налога определяется Минпромторгом. Порядок начисления не пересматривался с 2014 года.



«Таким образом, распространяемая отдельными СМИ информация о повышении ФНС налога на автомобили дешевле 3 млн руб. имеет недостоверный характер», — говорится в сообщении.