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Жителя Среднеуральска осудили на три года за разбойное нападение на ювелирный магазин

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2020. Жителя Среднеуральска Евгения Стахеева осудили за разбойное нападение на ювелирный магазин в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд доказал, что Е. Стахеев 22 февраля 2020 года совершил налет на торговую точку в Орджоникидзевском районе. При нападении он использовал игрушечный пистолет, внешне напоминающий боевой. Кроме того, осужденный надел строительный комбинезон и маску-респиратор для сокрытия личности.

«Мужчина не заметил охранника и, достав муляжный пистолет, сообщил об ограблении. Продавцы, не подозревая, что направленный на них пистолет является игрушечным, угрозу восприняли реально, однако охранник предприятия пресек незаконные действия преступника», — говорится в сообщении.

Суд признал Е. Стахеева виновным по части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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