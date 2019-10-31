ММК проводит конкурс для молодых сотрудников «Траектория лидера — 2020»

УрБК, Магнитогорск, 25.11.2020. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) проводит конкурс «Траектория лидера — 2020» среди молодых работников предприятия и организаций Группы ПАО «ММК», который проходит под девизом «Думай. Делай. Побеждай».



«Среди целей и задач конкурса, организатором которого является АНО ДПО «КЦПК «Персонал», — поиск, развитие и поддержка молодых рабочих, специалистов и руководителей, обладающих профессиональными качествами, лидерским потенциалом и управленческими компетенциями, повышение кадрового потенциала ПАО «ММК» и организаций Группы ПАО «ММК», профессиональная и организационная адаптация молодых работников, повышение уровня их мотивации на развитие своих компетенций и навыков», — говорится в сообщении Управления информации и общественных связей комбината.



В конкурсе принимают участие работники комбината и организаций Группы в возрасте до 35 лет включительно, имеющие стаж работы в ПАО «ММК» и/или организациях Группы ПАО «ММК» не менее трех лет, имеющие высшее и/или среднее профессиональное образование.



Критерием оценки участников является уровень проявления ими общих знаний, интеллектуальных способностей, управленческого потенциала, лидерских качеств и профессиональных компетенций в ходе выполнения заданий конкурса. Он проходит в несколько этапов. По результатам выполнения заданий на каждом из них участник получает баллы, формирующие значение его индивидуального рейтинга. Победителями каждого этапа конкурса становятся участники, имеющие наиболее высокие значения рейтинга.



Для участия в отборочном этапе было подано около 280 заявок и мотивационных эссе. Оценив качество содержания, формы, идей эссе, конкурсная комиссия допустила к участию в первом этапе 100 человек с наибольшим количеством баллов. Он состоял из двух заданий — видеопредставление (трехминутное видео на одну из предложенных тем) и онлайн-тестирование участников.



«Мое самое большое профессиональное достижение», «Почему я хочу стать лидером ММК?», «Какие качества помогли мне добиться успеха в профессиональной деятельности? Какие качества мне необходимо развивать?» — так звучали предложенные темы. Кто-то из участников подошел к созданию видео творчески — представил его в жанре интервью, документального сюжета, биографических заметок, презентации технологий и проектов, почти художественного фильма. Кто-то сделал ставку на содержание — уделил внимание тезисам и аргументам, четко выраженной позиции по отношению к будущему компании и своей карьере», — говорится в сообщении.



По итогу конкурсных испытаний во второй этап (полуфинал) прошли 60 участников. Здесь в формате индивидуальных онлайн-интервью комиссия оценивала коммуникативные навыки, фоновые знания и компетенции участников.



В финал конкурса, который пройдет 25-26 ноября в тренинговом центре КЦПК «Персонал», допущены 15 человек, получивших по итогам отборочных этапов наиболее высокие значения рейтинга.



Финал будет состоять из оценочной сессии ассессмента (командный финал конкурса) через командное решение бизнес-кейсов на основе реальных ситуаций компании и «Управленческих поединков» (личный финал конкурса) — для оценки лидерских качеств и навыков командной работы.



По результатам испытаний определят победителей конкурса (первое, второе, третье место), занявших лидирующие позиции в рейтинге. Кроме этого, комиссия выберет победителей в номинациях «Лидер стратегии», «Лидер интеграции», «Лидер изменений», «Лидер коммуникации». Имена победителей назовут 30 ноября.