В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 4,3 резюме

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 4,3 резюме. Об этом говорится в исследовании портала по поиску работы hh.ru.



По сравнению с первой волной пандемии ситуация на рынке труда Среднего Урала заметно улучшилась. В марте-апреле 2020 года на одну вакансию в регионе в среднем приходилось 5,5 резюме.



Напомним, что самая напряженная ситуация среди российских регионов наблюдается в Москве (на одну вакансию приходится 9 резюме), Санкт-Петербурге (8,4), Тюменской области и ХМАО (6,7).