Официальный курс доллара США снизился на 41 коп., евро — на 15 коп.

УрБК, Москва, 16.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 ноября 2020 года. Курс долл. США к рублю снизился на 40,65 коп., до 76,92 руб., а курс евро — на 14,93 коп., до 91,17 руб.