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В феврале на двадцати пяти улицах Екатеринбурга установят знаки «Остановка запрещена»

16 январь 2020 (16:04)

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2020. В феврале 2020 года в целях улучшения пропускной способности улично-дорожной сети в Екатеринбурге на двадцати пяти улицах будут установлены знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

Эту работу по поручению администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга проведут специалисты МБУ «Центр организации движения» (ЦОД). В этой связи на официальном портале Екатеринбурга приводится полный перечень улиц, где будут установлены запретительные знаки.

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