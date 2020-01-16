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В феврале на двадцати пяти улицах Екатеринбурга установят знаки «Остановка запрещена»





Эту работу по поручению администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга проведут специалисты МБУ «Центр организации движения» (ЦОД). В этой связи на официальном портале Екатеринбурга приводится полный УрБК, Екатеринбург, 16.01.2020. В феврале 2020 года в целях улучшения пропускной способности улично-дорожной сети в Екатеринбурге на двадцати пяти улицах будут установлены знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».Эту работу по поручению администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга проведут специалисты МБУ «Центр организации движения» (ЦОД). В этой связи на официальном портале Екатеринбурга приводится полный перечень улиц, где будут установлены запретительные знаки.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:04</span><br /><strong>В феврале на двадцати пяти улицах Екатеринбурга установят знаки «Остановка запрещена»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 16.01.2020. В феврале 2020 года в целях улучшения пропускной способности улично-дорожной сети в Екатеринбурге на двадцати пяти улицах будут установлены знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092599-v-fevrale-na-dvadcati-pyati-ulicah-ekaterinburga-ustanovyat-znaki-ostanovka-zapreschena.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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