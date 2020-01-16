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В феврале на двадцати пяти улицах Екатеринбурга установят знаки «Остановка запрещена»
16 январь 2020 (16:04)
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2020. В феврале 2020 года в целях улучшения пропускной способности улично-дорожной сети в Екатеринбурге на двадцати пяти улицах будут установлены знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
Эту работу по поручению администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга проведут специалисты МБУ «Центр организации движения» (ЦОД). В этой связи на официальном портале Екатеринбурга приводится полный перечень улиц, где будут установлены запретительные знаки.
Эту работу по поручению администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга проведут специалисты МБУ «Центр организации движения» (ЦОД). В этой связи на официальном портале Екатеринбурга приводится полный перечень улиц, где будут установлены запретительные знаки.
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