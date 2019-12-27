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В Екатеринбурге осудили экс-сотрудника «Билайна» за продажу данных о переговорах абонентов
27 декабрь 2019 (14:47)
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. В Екатеринбурге за нарушение тайны телефонных переговоров и неправомерный доступ к компьютерной информации осужден бывший сотрудник компании мобильной связи «Билайн».
С 2017 по 2019 год Денис Кунавин работал в компании, оказывающей услуги оператора сотовой связи, и имел доступ к информации о соединениях абонентов. В 2018-2019 годах он неоднократно, находясь на рабочем месте, копировал охраняемую законом компьютерную информацию о соединениях абонентов оператора сотовой связи на свой телефон.
Кунавин знал о том, что данные сведения являются тайной телефонных переговоров, доступ к ним он имел в силу своего служебного положения. Впоследствии незаконно скопированные сведения мужчина передавал неизвестным за денежное вознаграждение в размере около 300 руб. за информацию об одном абоненте.
Суд признал Кунавина виновным по части 2 статьи 138 УК РФ «Нарушение тайны телефонных переговоров и иных сообщений граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», а также по части 3 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года. Приговор не вступил в законную силу.
С 2017 по 2019 год Денис Кунавин работал в компании, оказывающей услуги оператора сотовой связи, и имел доступ к информации о соединениях абонентов. В 2018-2019 годах он неоднократно, находясь на рабочем месте, копировал охраняемую законом компьютерную информацию о соединениях абонентов оператора сотовой связи на свой телефон.
Кунавин знал о том, что данные сведения являются тайной телефонных переговоров, доступ к ним он имел в силу своего служебного положения. Впоследствии незаконно скопированные сведения мужчина передавал неизвестным за денежное вознаграждение в размере около 300 руб. за информацию об одном абоненте.
Суд признал Кунавина виновным по части 2 статьи 138 УК РФ «Нарушение тайны телефонных переговоров и иных сообщений граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», а также по части 3 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года. Приговор не вступил в законную силу.
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