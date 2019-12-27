Новости дня

В Екатеринбурге осудили экс-сотрудника «Билайна» за продажу данных о переговорах абонентов

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. В Екатеринбурге за нарушение тайны телефонных переговоров и неправомерный доступ к компьютерной информации осужден бывший сотрудник компании мобильной связи «Билайн».



С 2017 по 2019 год Денис Кунавин работал в компании, оказывающей услуги оператора сотовой связи, и имел доступ к информации о соединениях абонентов. В 2018-2019 годах он неоднократно, находясь на рабочем месте, копировал охраняемую законом компьютерную информацию о соединениях абонентов оператора сотовой связи на свой телефон.



Кунавин знал о том, что данные сведения являются тайной телефонных переговоров, доступ к ним он имел в силу своего служебного положения. Впоследствии незаконно скопированные сведения мужчина передавал неизвестным за денежное вознаграждение в размере около 300 руб. за информацию об одном абоненте.



Суд признал Кунавина виновным по части 2 статьи 138 УК РФ «Нарушение тайны телефонных переговоров и иных сообщений граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», а также по части 3 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».



Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">27 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:47</span><br /><strong>В Екатеринбурге осудили экс-сотрудника «Билайна» за продажу данных о переговорах абонентов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. В Екатеринбурге за нарушение тайны телефонных переговоров и неправомерный доступ к компьютерной информации осужден бывший сотрудник компании мобильной связи «Билайн». </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092398-v-ekaterinburge-osudili-eks-sotrudnika-bilayna-za-prodazhu-dannyh-o-peregovorah-abonentov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: