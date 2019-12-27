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В Сухоложском районе на мясокомбинате произошел пожар площадью 2 тыс. кв. метров
27 декабрь 2019 (09:06)
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. В Сухоложском районе на предприятии по производству мяса и молока произошел пожар площадью 2 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Информация о возгорании поступила 27 декабря в 01.46 по местному времени. Огнем повреждены два ангара с оборудованием по производству молочной продукции. Существовала угроза распространения пламени на рядом стоящие здания, поэтому из помещения деревянного коровника было эвакуировано 320 голов скота», — говорится в сообщении.
В 06.12 пожарным удалось справиться с огнем. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. В тушении были задействованы 35 человек личного состава и 12 единиц пожарно-спасательной техники.
Причина пожара устанавливаются, на месте пожара работают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.
«Информация о возгорании поступила 27 декабря в 01.46 по местному времени. Огнем повреждены два ангара с оборудованием по производству молочной продукции. Существовала угроза распространения пламени на рядом стоящие здания, поэтому из помещения деревянного коровника было эвакуировано 320 голов скота», — говорится в сообщении.
В 06.12 пожарным удалось справиться с огнем. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. В тушении были задействованы 35 человек личного состава и 12 единиц пожарно-спасательной техники.
Причина пожара устанавливаются, на месте пожара работают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.
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