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Население Екатеринбурга в 2019 году выросло на 2 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Население Екатеринбурга в 2019 году выросло на 2 тыс. человек. Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам работы в 2019 году заявил глава города Александр Высокинский.



По его словам, в настоящее время ежегодно в Екатеринбурге рождается 10-11 тыс. детей. Это ниже чем в прошлые годы, когда в городе на свет появлялось до 24 малышей. Падение обусловлено фактором низкой рождаемости в 90-е годы XX века, отметил Александр Высокинский.



«Сейчас в детородный возраст вышло поколение, родившееся в начале 90-х годов прошлого века. Тогда людей родилось меньше, так что это повлияло на нынешнюю рождаемость. Сейчас жители города, мужчины, в среднем живут 68 лет, в то время как жительницы — 78,6 года», — сообщил Александр Высокинский.

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