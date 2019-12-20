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С января 2020 года автомобили среднего класса в России подорожают на 35-100 тыс. рублей

С января нового года в России автомобили среднего ценового сегмента, по мнению экспертов, подорожают на 35-100 тыс. руб.



Как сообщает РИА «Новости», крупнейшие автопроизводители, среди которых Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac, уведомили дилеров о пересмотре ценников с 1 января 2020 года, письма от некоторых производителей ожидаются до конца следующей недели.



«Все машины подорожают минимум от 35 до 100 тыс. руб. в среднем ценовом сегменте, это уже аксиома. Мы получили уведомления практически от всех, новые ценники. Чудес не будет — машины будут дороже», — рассказал президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов.



При этом основной причиной повышения цен на автомобили дилеры и производители называют индексацию утилизационного сбора. Согласно постановлению правительства РФ, с 2020 года для новых малолитражек объемом двигателя до 1 литра он вырастет на 46%, с двигателем 1-2 литра — на 112,4%, от 2 до 3 литров — на 123,5%, от 3 до 3,5 литра — на 126,5%, а свыше 3,5 литра — на 145%.



Хотя ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что не ожидает роста цен на машины российского выпуска из-за индексации утильсбора, поскольку для их производителей действуют меры господдержки, а доля индексации утильсбора в стоимости импортных авто составляет лишь порядка 2-5%.



Между тем в BMW планируемый рост цен с 1 января 2020 года объяснили именно повышением тарифов на утильсбор, в результате компания поднимет цены на 2% на весь модельный ряд или на 50-60 тыс. руб., если считать в ценах машин третьей серии. По этой же причине с 1 января на 30-110 тыс. руб. в зависимости от комплектации вырастут цены на весь модельный ряд автомобилей Volvo, а китайская Chery повысит ценник на 5%.



По данным агентства «Автостат», средневзвешенная цена новой легковушки в России с конца 2014 года по ноябрь 2019 года выросла на 78% — до 1,54 млн руб. Исходя из этого показателя и озвученных прогнозов экспертов, цена нового легкового автомобиля в новом 2020 году в среднем вырастет на 77 тыс. руб. или на 2-5%.

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