Фуд-маркет без компромиссов

В 2020 году в Екатеринбурге откроется первый в городе фуд-маркет. Единое пространство, на котором разместятся 50 небольших гастро-пабов, мини-ресторанов и просто точек продажи вкусной и разнообразной еды, будет обустроено на верхнем этаже третьей очереди ТРЦ «Гринвич», где раньше был ресторанный двор «Пир», а сейчас работает проект «Мамина Мама». Работы по созданию фуд-маркета начнутся в феврале, а завершатся в IV квартале 2020 года.Гастрономические тренды во всем мире идут по пути демократизации. Высокая кухня перемещается из элитных ресторанов в общедоступные гастро-пабы, где в простой обстановке каждый может попробовать авторскую кухню мирового уровня. Тенденция на открытие фуд-маркетов захватила весь мир. Заведения такого формата — масштабные площадки с большим числом непохожих друг на друга кухонь ресторанного уровня — открываются в Лондоне, Нью-Йорке, Барселоне и других местах. В России формат представлен рынками нового плана, такими как Даниловский, Центральный, Усачевский, «Депо», которые сами по себе стали достопримечательностями столицы и центрами притяжения как москвичей, так и туристов.Фуд-маркет — это большие пространства с широким ассортиментом различных кухонь, с интеграцией рынка и общей зоной посадки. Это единое пространство, на котором представлены сильные рестораторы в формате моноконцепций. Качественная кухня в демократичном формате. Общая территория, объединяющая стилистика, комьюнити-посадка и отличное решение вечного вопроса «куда пойти?», когда в компании разные предпочтения в еде.«Мы следим за трендами рынка, понимаем необходимость перезагрузки существующих форматов, поэтому готовы отдать весь третий этаж под реализацию фуд-маркета», — отмечают в ТРЦ «Гринвич».Для воплощения проекта привлечены московское дизайн-бюро, ресторанные консультанты и продюсерская команда DreamTeamEvent, известная Екатеринбургу своими фестивалями «Гастроном» и Sandarina.«Фуд-маркет — проект в Екатеринбурге долгожданный. Все бывали в Москве, видели, как это должно быть организовано, и хотели так же. Сейчас все необходимые составляющие для реализации проекта сошлись — к появлению фуд-маркета готовы и город, и площадка, и рестораторы», — отмечает учредитель DreamTeamEvent Екатерина Шихова.«Городу давно необходим такой проект. Гастрономический рынок в Екатеринбурге развивается быстро, хороших ресторанов много, а единое пространство фуд-маркета дает потрясающую синергию концепций и вкусов. Для гостей это удобно — можно не выбирать место, куда пойти компанией, когда один веган, а другой хочет пастрами. Каждый выбирает кухню по вкусу и сидит со своими друзьями за одним большим столом. Наша команда CENTER francising планирует запустить сразу несколько новых концепций в рамках фуд-маркета», — говорит ресторатор и эксперт-консультант проекта Кирилл Шлаен.На пяти тысячах квадратных метров разместятся 50 различных и непохожих друг на друга интересных гастрономических проектов. У каждого участника будет своя собственная кухня и касса. Некоторые из них будут торговать уже готовыми продуктами, например, выпечкой и кондитерскими изделиями. Здесь же, как на хорошем европейском рынке, разместятся прилавки с орехами, фруктами и деликатесами. При этом посадочная площадка у всех заведений будет общая. Люди из одной компании смогут купить еду в разных точках и сесть за одним столом.«Основное отличие фуд-маркета от традиционного фуд-корта заключается в том, что на нем присутствуют сильные игроки, крутые состоявшиеся бренды и рестораторы, которые приняли решение сделать небольшой по размеру и меню, но очень интересный монопроект. На наших летних фестивалях «Гастроном» многие рестораны города опробовали работу в моноформате, когда рестораны высокой кухни выставляли свой павильон, в котором были представлены буквально несколько блюд, но каждое было настоящим шедевром. Гостям фестиваля это очень нравилось. Теперь пришло время реализовать ту же концепцию в стационарном формате. На фуд-маркете найдется место и гастроэнтузиастам — небольшим проектам, которые придумали оригинальную идею и только начинают воплощать ее в жизнь. Мы заинтересованы в таких проектах, потому что они позволяют привести на фуд-маркет новые свежие тренды и вкусы», — рассказывает Екатерина Шихова.«Мы сделаем все для того, чтобы заведения на фуд-маркете были максимально разнообразными, не пересекались между собой. Достичь этого удастся в первую очередь за счет узкой специализации: каждый ресторанчик будет работать в своем сегменте. Здесь не будет заведений с огромным меню, в котором соседствуют борщ, пицца, роллы и шашлык, причем все среднего, стандартного качества. На фуд-маркете каждая точка будет предлагать небольшое меню из нескольких блюд, зато они будут уникальными. Каждый участник проекта будет мегаспециалистом в своей отрасли и свой продукт будет делать идеальным. Это будет бескомпромиссная кухня. Кроме того, фуд-маркет подразумевает высокую скорость подачи, это также достигается за счет скромного меню», — отмечает учредитель DreamTeamEvent Мария Швецова.По ее словам, костяк фуд-маркета сформируют рестораторы из Екатеринбурга. Но организаторы находятся в активных переговорах с рестораторами из других городов, в том числе Москвы, Новосибирска, Уфы.«Многим это интересно. Пока мы не можем раскрывать всех имен. В целом интерес к проекту огромен», — отмечает Екатерина Шихова.