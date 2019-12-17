Алексей Хриченков: Река в городской черте — это огромное достояние, обеспечивающее индивидуальность городскому пространству

Фото предоставлено Алексеем Хриченковым

— С ландшафтной точки зрения река в городской черте — это огромное достояние, обеспечивающее индивидуальность городскому пространству. Река вносит в центр сильно урбанизированного городского пространства настоящий природный элемент. И тот факт, что Екатеринбург долго не обращался к Исети с традиционными методами застройки и благоустройства, позволил до сих пор сохранить природный ландшафт вдоль большей части реки. Если мы посмотрим на Верх-Исетский пруд, реку в районе улиц Папанина или Хохрякова, мы увидим там естественный берег. И это очень ценно.С психологической точки зрения же нужно понимать, что человек всегда тяготел к воде. Вода нас влечет. И поэтому на всех встречах и презентациях мы говорим о том, что нужно предоставить максимальный доступ к воде. Людям необходимо дать возможность соприкосновения с рекой. И пусть вода в Исети сегодня не самая чистая, нам нужно думать о том, как сделать ее чище, а не о том, как воздвигнуть барьеры между рекой и человеком.— Нужно отметить, что мы, как консорциум Уральского федерального университета и бюро S&P, работаем в целом над концепцией благоустройства города Екатеринбурга. И в качестве одной из главных проблем всей набережной Екатеринбурга мы фиксируем тот факт, что город пока не повернулся лицом к реке. На Исеть обращены сервисные фасады зданий. Пожалуй, самыми печальными примерами можно считать жилой комплекс «Адмиральский», где на береговую линию выведены парковки, ТРЦ «Глобус» на Щербакова, у которого к реке обращена задняя часть. К сожалению, эти примеры демонстрируют, что набережная не воспринимается как место, интересное для людей и наполненное людьми. И это нужно менять.Что должно измениться первым — река с набережной или окружающая ее застройка — вопрос дискуссионный. На мой взгляд, это комплексный, итерационный процесс: изменения должны идти параллельно и одновременно, поддерживая друг друга. Не получится сделать прекрасную набережную, и потом все здания начнут разворачиваться фасадами к ней. При реализации каждого проекта, расположенного у реки, нужно думать о том, что мы хотим получить на набережной общественное пространство, и все элементы застройки ориентировать на реку.У нас же о значении и перспективах набережной как общественного пространства, притягивающего людей, часто просто не задумываются. Приведу простой пример: мы общались с владельцами ресторанного комплекса, расположенного на набережной возле улицы Куйбышева. Когда мы спросили их о планах расширения, в том числе за счет строительства веранд и террас, они рассказали о планах на освоение площадки в сторону выходов из метрополитена. О том, что можно развиваться в сторону реки, делать террасы с видом на набережную, они задумались только после того, как мы показали им такую возможность. И эта идея им понравилась!— В рамках эскизного проекта мы работаем не только над набережной, но и в целом над пространством всего квартала. Ранее концепция благоустройства была разработана бюро «Стрелка», но она не учитывала создание ледовой арены и необходимость создания моста по улице Народной Воли, поэтому мы подвергли ее корректировке, оставляя лучшие идеи.Вся наша концепция называется «Уральский лес». При ее создании мы вдохновились типичными уральскими пейзажами, выходами скал и березовыми лесами. Мы поняли, что эстетика леса прекрасно работает с абсолютно различными по своему дизайну архитектурными объектами, которыми насыщен этот квартал: ледовой ареной, «Саммитом», цирком, музеем — и начинает объединять все эти разрозненные элементы.В целом мы исходили из идеи о том, что нецелесообразно на каждом участке набережной города воспроизводить все возможные функции и сценарии, которыми она может быть наделена. Каждый участок должен обладать своей уникальностью. На своем участке мы решили сделать пространство, максимально приспособленное для совместного отдыха детей до 15 лет с родителями. Поэтому мы постарались насытить это пространство объектами, которые были бы привлекательными именно для этой категории горожан.Основное функционально наполненное пространство сосредоточено в центральной части квартала — вокруг моста на улице Народной Воли, которая формируется сегодня как новая рекреационная ось, связывающая парк Зеленая Роща с парком Павлика Морозова. У этой улицы огромный потенциал, на нее буквально «нанизаны» общественные пространства.Рядом с мостом сформирован амфитеатр, предназначенный для созерцания воды, а также проведения городских событий. В нем предусмотрена сцена и соответствующее оборудование. Также оттуда будет прекрасно виден мультимедийный фасад ледовой арены, на котором планируется транслировать проходящие внутри соревнования.На левом берегу разместится уникальная детская водная площадка, на которой дети смогут играть со струями воды, проигрывать различные сценарии нажатия кнопок, управляя водой и запуская струи в различной последовательности. Рядом есть большая открытая хорошо инсолируемая лужайка, на которой жители смогут принимать солнечные ванны, заниматься йогой, просто отдыхать.На противоположном берегу будет расположена лесная детская площадка с горками и другими объектами, оформленными в виде гигантских деревьев и представителей фауны уральского леса. Здесь же расположится трибуна, которая решает важную функцию заслонения заднего сервисного фасада музея, выходящего прямо на набережную. С нее также можно будет смотреть матчи, транслируемые на мультимедийный фасад ледовой арены.— В том проекте, который мы разрабатываем, мы стараемся максимально сохранить природные берега. Сейчас к этому вопросу есть несколько подходов. И в Екатеринбурге до последнего времени доминировало стремление максимально «одеть» набережную в гранит. Но мы понимаем, что так мы потеряем природный характер реки. А для нас сейчас он особенно важен. И горожане это понимают. Есть прекрасный пример: когда в прошлом году из-за ремонта Макаровского моста был спущен городской пруд, оголилось много отмелей. Появились естественные берега, многие из которых быстро покрылись зеленью. И на них тут же стали выходить люди, потому что такой вид берега им намного интереснее, чем гранитная набережная.К сожалению, на всем протяжении берега сделать этого не удастся. В отдельных районах уже есть многоуровневые укрепленные набережные, которые мы, конечно же, не будем сносить. Также надо будет укрепить берег вдоль ледовой арены — это требование строителей. Но в тех местах, где естественный берег сохранить можно, мы его максимально сохраним. Главная такая площадка будет на правом берегу Исети, со стороны цирка, от Народной Воли до Куйбышева. Но и на участке около ледовой арены мы постараемся сохранить максимум зелени, максимум природной среды.Левый берег Исети труден для переработки. Тут узкое общественное пространство, которое уже террасировано. Там масса сетей, в том числе крупные канализационные коллекторы, которые невозможно изменить. Здесь благоустройство будет представлено в основном заменой покрытия и озеленением.— Озеленение — это вообще очень важная часть проекта. Оно будет многоуровневым, включающим плотную посадку кустарников, аллейные деревья и солитеры — деревья, крона которых начинается от самой земли. Будем применять злаковые травы и многолетники. В целом набережная будет организована по принципу линейного парка.Другая важная задача — сделать как можно больше выходов к воде. На естественном берегу с этим проблем не будет. В остальных местах мы постараемся их организовать в том числе с общественных пространств. Это и площадь перед цирком, которая террасированием выходит к воде, с трибунами, смотрящими на реку, и площадь между цирком и музеем, которая в будущем будет служить важным пешеходным подходом, связывающим ледовую арену с метро. С центральной площадки также будут организованы спуски к воде.— Чем больше мы нагрузим пользователями набережную, тем больше рядом с ней начнет появляться конфликтов интересов пешеходов и автомобилистов. Мы предлагаем решить этот спор в пользу первых, очистить пространство реки от чуждых ей элементов. Одно из главных наших предложений — максимальное исключение автомобильного трафика из прибрежной зоны. В первую очередь это касается парковочных пространств, которые достаточно агрессивны к открытой набережной. Кроме того, мы планируем максимально разгрузить от автомобилей небольшие улицы, такие как Горького и Народной Воли. Согласно проекту, некоторые улицы будут сделаны в одном уровне — без жесткого разграничения проезжей части и тротуаров, как улицы общего пользования, где приоритет отдается пешеходам, а автомобили чувствуют себя дискомфортно.— Вряд ли эту проблему может решить кто-то один, будь то бизнес, застройщики, горожане или городская администрация. Только совместные усилия всех этих субъектов и возникающая в результате синергия могут изменить отношение к набережной. В тот момент, когда все начнут воспринимать реку и пространство вокруг нее как ценность, она и станет ценностью. И тогда поворот города лицом к реке произойдет автоматически.Судя по тому обсуждению, которое происходит на форумах и конференциях, это понимание уже складывается. И бизнес, и застройщики, и городская администрация начинают ориентироваться на Исеть.