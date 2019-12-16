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В Госдуме предлагают решать проблему аварийного жилья за счет ипотеки
16 декабрь 2019 (11:14)
УрБК, Москва, 16.12.2019. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Юрков предложил расселять жителей из аварийных домов за счет ипотечной программы со сниженной ставкой не выше 3% годовых. Данную поправку он предлагает внести в новый законопроект российского правительства, принятый в первом чтении 14 ноября 2019 года.
В частности, в своем обращении к заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко он пояснил, что одной из перспективных форм помощи жителям аварийных домов может стать предоставление субсидий по ипотеке. «Самое главное, что граждане смогут вселяться в новые квартиры сразу, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности», — подчеркивается в документе.
Как уточнил представитель российского парламента в интервью газете «Известия», варианты льготной ипотеки могут быть разными, но при строгом ограничении процентной ставки — не более 3% годовых. При этом «банки должны быть готовы к гибким договорам, чтобы все было прописано, а на людях не висели долги».
«Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку», — заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Юрков.
Как отмечается в пояснительной записке к предложенным поправкам, сегодня в аварийном жилье вынужденно живут преимущественно малоимущие граждане, именно поэтому массовое предоставление им ипотечных кредитов на общих условиях исключено.
«Однако ситуация могла бы в корне измениться, если бы Фонд содействия реформированию ЖКХ взял на себя обязательства по внесению первоначального взноса и значительной части периодических платежей», — говорится в документе.
В частности, в своем обращении к заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко он пояснил, что одной из перспективных форм помощи жителям аварийных домов может стать предоставление субсидий по ипотеке. «Самое главное, что граждане смогут вселяться в новые квартиры сразу, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности», — подчеркивается в документе.
Как уточнил представитель российского парламента в интервью газете «Известия», варианты льготной ипотеки могут быть разными, но при строгом ограничении процентной ставки — не более 3% годовых. При этом «банки должны быть готовы к гибким договорам, чтобы все было прописано, а на людях не висели долги».
«Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку», — заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Юрков.
Как отмечается в пояснительной записке к предложенным поправкам, сегодня в аварийном жилье вынужденно живут преимущественно малоимущие граждане, именно поэтому массовое предоставление им ипотечных кредитов на общих условиях исключено.
«Однако ситуация могла бы в корне измениться, если бы Фонд содействия реформированию ЖКХ взял на себя обязательства по внесению первоначального взноса и значительной части периодических платежей», — говорится в документе.
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