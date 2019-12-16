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В Госдуме предлагают решать проблему аварийного жилья за счет ипотеки

УрБК, Москва, 16.12.2019. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Юрков предложил расселять жителей из аварийных домов за счет ипотечной программы со сниженной ставкой не выше 3% годовых. Данную поправку он предлагает внести в новый законопроект российского правительства, принятый в первом чтении 14 ноября 2019 года.



В частности, в своем обращении к заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко он пояснил, что одной из перспективных форм помощи жителям аварийных домов может стать предоставление субсидий по ипотеке. «Самое главное, что граждане смогут вселяться в новые квартиры сразу, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности», — подчеркивается в документе.



Как уточнил представитель российского парламента в интервью газете «Известия», варианты льготной ипотеки могут быть разными, но при строгом ограничении процентной ставки — не более 3% годовых. При этом «банки должны быть готовы к гибким договорам, чтобы все было прописано, а на людях не висели долги».



«Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку», — заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Юрков.



Как отмечается в пояснительной записке к предложенным поправкам, сегодня в аварийном жилье вынужденно живут преимущественно малоимущие граждане, именно поэтому массовое предоставление им ипотечных кредитов на общих условиях исключено.



«Однако ситуация могла бы в корне измениться, если бы Фонд содействия реформированию ЖКХ взял на себя обязательства по внесению первоначального взноса и значительной части периодических платежей», — говорится в документе.

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