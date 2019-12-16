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В отношении жителя Екатеринбурга возбуждены исполнительные производства о возмещении ущерба в пользу предприятия в размере 16 млн рублей
16 декабрь 2019 (09:24)
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. В отношении жителя Екатеринбурга возбуждены исполнительные производства о возмещении ущерба в пользу предприятия в размере 16 млн руб. Также горожанин должен выплатить уголовный штраф в сумме 60 тыс. руб.
Судебные приставы-исполнители прибыли по адресу должника — гражданина, проживающего в элитном доме по улице Николая Никонова. Представителям УФССП по Свердловской области требовалось составить акт описи и ареста имущества в квартире. Через дверь родственник должника сказал, что того нет дома, он отбыл с женой рано утром кататься на лыжах за город.
Чуть позже дверь открыла жена должника и заявила, что ее супруг уехал в командировку на неделю. Судебные приставы также не поверили ее словам. В итоге должник все-таки вышел. В присутствии его и понятых был составлен акт описи (ареста) имущества: двух плазменных телевизоров, кухонной бытовой техники и др. Должнику вручено требование о предоставлении для ареста принадлежащего ему автомобиля Mercedes GLE-300.
Затем судебные приставы проследовали в подземный паркинг жилого дома. Должник продемонстрировал пустое место, сказал, что отдал автомобиль знакомому в аренду. Однако вскоре Mercedes нашелся на платной парковке недалеко от дома и был эвакуирован на спецстоянку под ответхранение.
В отношении гражданина и его супруги составлены протоколы в соответствии со статьей 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов», что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
Судебные приставы-исполнители прибыли по адресу должника — гражданина, проживающего в элитном доме по улице Николая Никонова. Представителям УФССП по Свердловской области требовалось составить акт описи и ареста имущества в квартире. Через дверь родственник должника сказал, что того нет дома, он отбыл с женой рано утром кататься на лыжах за город.
Чуть позже дверь открыла жена должника и заявила, что ее супруг уехал в командировку на неделю. Судебные приставы также не поверили ее словам. В итоге должник все-таки вышел. В присутствии его и понятых был составлен акт описи (ареста) имущества: двух плазменных телевизоров, кухонной бытовой техники и др. Должнику вручено требование о предоставлении для ареста принадлежащего ему автомобиля Mercedes GLE-300.
Затем судебные приставы проследовали в подземный паркинг жилого дома. Должник продемонстрировал пустое место, сказал, что отдал автомобиль знакомому в аренду. Однако вскоре Mercedes нашелся на платной парковке недалеко от дома и был эвакуирован на спецстоянку под ответхранение.
В отношении гражданина и его супруги составлены протоколы в соответствии со статьей 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов», что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
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