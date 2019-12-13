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Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Совет директоров Банка России 13 декабря 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 6,25% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



«Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения продолжают снижаться. Ценовые ожидания предприятий в целом не изменились. Темпы роста российской экономики в III квартале повысились, однако пока сложно оценить их устойчивость. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем», — говорится в сообщении.



В Банке России отмечают, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом будут оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в I полугодии 2020 года.



«Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — отмечает пресс-служба.



Отметим, что декабрьское заседание Банка России стало самым интригующим среди других ведущих мировых центробанков, где базовые процентные ставки на этой неделе были сохранены на прежнем уровне.



Изначально прогнозы аналитиков по ключевой ставке ЦБ РФ разделились: одни были уверены в ее дальнейшем снижении на 0,25% — до 6,25% годовых (или даже ниже), а вторые предсказывали сохранение процентной ставки на прежнем уровне 6,5% годовых.

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