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В Екатеринбурге с нового года увеличится лимит льготных поездок на общественном транспорте

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский своим постановлением увеличил количество поездок в общественном транспорте для отдельных категорий граждан по электронным проездным билетам с сохранением прежней стоимости. Об этом говорится в сообщении на официальном портале города.



«С 1 января 2020 года в тарифном плане электронного проездного билета для отдельных категорий граждан на четыре вида транспорта (автобус, метро, трамвай, троллейбус) изменится максимальное число поездок. Их количество увеличится с 40 до 50 в течение календарного месяца при прежней стоимости — 469 руб.», — говорится в сообщении.



Отмечается, что внесение таких изменений в первую очередь было связано с большим количеством обращений пассажиров, имеющих льготы на проезд, — пенсионеров, инвалидов, ветеранов.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:58</span><br /><strong>В Екатеринбурге с нового года увеличится лимит льготных поездок на общественном транспорте</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский своим постановлением увеличил количество поездок в общественном транспорте для отдельных категорий граждан по электронным проездным билетам с сохранением прежней стоимости. Об этом говорится в сообщении на официальном портале города.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092063-v-ekaterinburge-s-novogo-goda-uvelichitsya-limit-lgotnyh-poezdok-na-obschestvennom-transporte.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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