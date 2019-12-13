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В Екатеринбурге с нового года увеличится лимит льготных поездок на общественном транспорте
13 декабрь 2019 (16:58)
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский своим постановлением увеличил количество поездок в общественном транспорте для отдельных категорий граждан по электронным проездным билетам с сохранением прежней стоимости. Об этом говорится в сообщении на официальном портале города.
«С 1 января 2020 года в тарифном плане электронного проездного билета для отдельных категорий граждан на четыре вида транспорта (автобус, метро, трамвай, троллейбус) изменится максимальное число поездок. Их количество увеличится с 40 до 50 в течение календарного месяца при прежней стоимости — 469 руб.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что внесение таких изменений в первую очередь было связано с большим количеством обращений пассажиров, имеющих льготы на проезд, — пенсионеров, инвалидов, ветеранов.
«С 1 января 2020 года в тарифном плане электронного проездного билета для отдельных категорий граждан на четыре вида транспорта (автобус, метро, трамвай, троллейбус) изменится максимальное число поездок. Их количество увеличится с 40 до 50 в течение календарного месяца при прежней стоимости — 469 руб.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что внесение таких изменений в первую очередь было связано с большим количеством обращений пассажиров, имеющих льготы на проезд, — пенсионеров, инвалидов, ветеранов.
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