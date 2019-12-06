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В Екатеринбурге на две недели закроют движение транспорта на улице Кунарской

6 декабрь 2019 (17:30)

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2019. В Екатеринбурге компания ООО «ЖБИ 2020» закрывает движение автотранспорта по улице Кунарской в районе дома № 3 с 11 по 25 декабря 2019 года.

Как сообщается на официальном сайте муниципалитета, движение автотранспорта закрывается на этом участке улицы в связи с проведением плановых работ по ремонту теплотрассы, что необходимо для повышения надежности теплоснабжения в зимний период.

После окончания земляных работ ООО «ЖБИ 2020» восстановит элементы нарушенного благоустройства.

Для объезда закрытого участка рекомендуется передвигаться по улицам Расточной — Билимбаевской или Кишиневской — Технической.

Кроме того, водителям следует обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планируя маршрут передвижения.

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