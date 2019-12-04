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Каменск-Уральское и Курьинское подразделения компании «ФОРЭС» полностью соблюдают экологические нормы
4 декабрь 2019 (10:49)
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2019. Каменск-Уральское и Курьинское подразделения ООО «ФОРЭС» полностью соблюдают требования экологического законодательства, сообщает пресс-служба компании.
«Каменск-Уральское и Курьинское подразделения компании «ФОРЭС» воздействуют на окружающую среду в пределах допустимых гигиенических норм. Таковы общие результаты производственного мониторинга, который проходил с мая по октябрь на границах санитарно-защитных зон (СЗЗ) этих заводов и жилых зон, соседствующих с ними», — говорится в сообщении.
Как отмечают представители компании, замеры уровня шума, сбор проб воздуха и почвы выполняли независимые аккредитованные лаборатории. За полгода они отобрали 1 тыс. проб атмосферного воздуха в Каменске-Уральском и более 500 проб в селе Курьи. Все это время технологическое оборудование работало в обычном режиме. Пробы исследовали на содержание десятка веществ, включая пыль. Анализ показал, что их концентрации ниже допустимых значений.
«Замеры уровней шума в контрольных точках в разное время суток (утром и ночью) показали, что они соответствуют допустимым санитарным нормам. Воздействие предприятий на почву признано минимальным», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».
«Каменск-Уральское и Курьинское подразделения компании «ФОРЭС» воздействуют на окружающую среду в пределах допустимых гигиенических норм. Таковы общие результаты производственного мониторинга, который проходил с мая по октябрь на границах санитарно-защитных зон (СЗЗ) этих заводов и жилых зон, соседствующих с ними», — говорится в сообщении.
Как отмечают представители компании, замеры уровня шума, сбор проб воздуха и почвы выполняли независимые аккредитованные лаборатории. За полгода они отобрали 1 тыс. проб атмосферного воздуха в Каменске-Уральском и более 500 проб в селе Курьи. Все это время технологическое оборудование работало в обычном режиме. Пробы исследовали на содержание десятка веществ, включая пыль. Анализ показал, что их концентрации ниже допустимых значений.
«Замеры уровней шума в контрольных точках в разное время суток (утром и ночью) показали, что они соответствуют допустимым санитарным нормам. Воздействие предприятий на почву признано минимальным», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».
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