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В Свердловской области управляющие компании и ТСЖ по решению правительства проведут поквартирную ревизию арендного жилья
22 ноябрь 2019 (16:32)
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. Управляющие компании и ТСЖ Свердловской области проведут ревизию жилья, которое сдают в аренду в многоквартирных домах. Данные об арендаторах и нанимателях жилья директора УК и ТСЖ должны собрать к маю 2020 года.
Положение действует с 1 ноября 2019 года по решению правительства Свердловской области. Ревизию проведут путем личных поквартирных обходов сотрудниками управляющих компаний и ТСЖ, а под проверку попадет весь жилфонд. Информация о сдаче квартир требуется, чтобы выявить собственников, которые не платят налоги с арендной платы.
В письме на имя руководителей УК и ТСЖ (имеется в распоряжении УрБК) сказано, что работа организована по решению властей региона для «укрепления финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета». Перечень адресов помещений, в отношении которых имеются сведения о сдаче в коммерческий наем (поднаем) УК следует направлять ежегодно до 20 мая года, следующего за отчетным.
Незадолго до этого решения областные органы власти получили методические рекомендации Минфина. В инструкции был сделан акцент на выявление нелегальной аренды жилья. То есть тех случаев, когда аренда жилья происходит без заключения договора и уплаты подоходного налога.
Положение действует с 1 ноября 2019 года по решению правительства Свердловской области. Ревизию проведут путем личных поквартирных обходов сотрудниками управляющих компаний и ТСЖ, а под проверку попадет весь жилфонд. Информация о сдаче квартир требуется, чтобы выявить собственников, которые не платят налоги с арендной платы.
В письме на имя руководителей УК и ТСЖ (имеется в распоряжении УрБК) сказано, что работа организована по решению властей региона для «укрепления финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета». Перечень адресов помещений, в отношении которых имеются сведения о сдаче в коммерческий наем (поднаем) УК следует направлять ежегодно до 20 мая года, следующего за отчетным.
Незадолго до этого решения областные органы власти получили методические рекомендации Минфина. В инструкции был сделан акцент на выявление нелегальной аренды жилья. То есть тех случаев, когда аренда жилья происходит без заключения договора и уплаты подоходного налога.
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