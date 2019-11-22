ЕВРАЗ НТМК поставил металл для строительства VEER mall

Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

ЕВРАЗ НТМК поставил более 2 тыс. т двутавров для строительства торгового центра VEER mall в Екатеринбурге. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.«Здание возводится на стальном металлокаркасе, что делает его более долговечным и прочным. Цельнокатаные двутавровые балки применены в несущих элементах конструкции — поясах ферм строения. Благодаря использованию двутавров обеспечена высокая прочность здания, так как цельнокатаная балка выдерживает более высокие нагрузки по сравнению со сварной, а ее применение дает существенную экономию металла. Отгрузку балки производила трейдинговая компании «ЕВРАЗ Металл Инпром», — говорится в сообщении.Горячекатаная балка ЕВРАЗ НТМК проходит испытания на прочность и ударную вязкость и может использоваться даже в условиях Заполярья при температуре до -70 градусов. Комбинат является единственным в России производителем цельнокатаных строительных балок высоких классов прочности С390 и С440. В сортаменте более 300 профилеразмеров.Торгово-развлекательный центр VEER mall («Веер молл») строится в северной части Екатеринбурга, его площадь — более 150 тыс. кв. м. Фасад здания имитирует веер, также предполагается оборудование прозрачной стеклянной крыши. Сдача в эксплуатацию запланирована в конце 2020 года.Отметим, что ЕВРАЗ НТМК также активно участвует в реализации других крупных строительных проектов. Ранее предприятие отгрузило более 900 т двутавров для строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рязанская» московского метрополитена.Завод произвел для стройки двутавры класса 45 Б2 и 60 Б2 классом прочности С255. Отгрузку балки в течение 10 месяцев производила трейдинговая компании «ЕВРАЗ Металл Инпром».«Рязанская» станет крупнейшим в Европе узлом, который объединит транспортные потоки Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, Московского центрального кольца и радиального направления железной дороги. Первую очередь ТПУ «Рязанская» планируется открыть в конце 2019 года.«ЕВРАЗ НТМК ежегодно расширяет сортамент продукции. На комбинате освоено больше 300 профилеразмеров двутавров по российским и зарубежным стандартам», — сообщили представители ЕВРАЗа.В сентябре 2019 года ЕВРАЗ НТМК поставил порядка 1,7 т балок для строительства завода Mercedes-Benz. Металлопродукция использовалась для изготовления ферм основного производственного цеха.Для строительства завода на ЕВРАЗ НТМК были прокатаны балки 20К1, 20К2, 25К1 из марки стали С 345 природнолегированной ванадием, что делает металлопрокат более стойким к нагрузкам и коррозии.Также были применены современные и эффективные технологии стального строительства из двутавров. Применение двутавров позволяет снизить себестоимость строительства и повышает прочность конструкции. Дополнительно торговая компания ЕВРАЗа оказывала профессиональную инженерно-консультационную поддержку.В цехе прокатки широкополочных балок ЕВРАЗ НТМК освоено более 300 видов двутавров.Открытие завода состоялось в апреле 2019 года. Предприятие находится на территории индустриального парка «Есипово» в Подмосковье. На заводе уже собирают седаны Е-Класса, чуть позже на конвейер встанут автомобили класса SUV.