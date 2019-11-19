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Заксобрание Свердловской области в первом чтении рассмотрело проект бюджета региона на 2020 год

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2019. Заксобрание Свердловской области в первом чтении приняло законопроект «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».



Прогноз доходов областного бюджета на 2020 год составляет 260,6 млрд руб., что на 11 млрд руб. превышает прогноз доходов области на 2019 год. Как и в прошлые годы, основными источниками поступления в бюджет являются налог на прибыль организаций и налог на доходы физлиц. В 2020 году эти налоги обеспечат около 75 % налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, сообщила региональный министр финансов Галина Кулаченко.



Расходы областного бюджета на 2020 год запланированы в размере 286,9 млрд руб. В структуре расходов 186,7 млрд руб. выделят на социальную сферу, из которых 76 млрд руб. получит сфера образования. На здравоохранение будет израсходовано 26,4 млрд руб. На реализацию национальных проектов в Свердловской области проектом закона учтено 29,9 млрд руб.



Плановый дефицит регионального бюджета в 2020 году составит 26,3 млрд руб. К 2021 году планируется его снижение до 16,3 млрд руб., а в 2022 году ожидается профицитный бюджет, сообщает пресс-служба Заксобрания.

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